В індонезійському супермаркеті помітили охоронців у костюмах з "Гри в кальмара"

В індонезійському супермаркеті помітили охоронців у костюмах з "Гри в кальмара"

Південнокорейський серіал стрімко захоплює не тільки рейтинг Netflix, а й ринок одягу.

У столиці Індонезії Джакарті напередодні святкування Геловіна, щоб залучити клієтнів до торгового центру, охоронці вдалися до оригінального способу.

Охоронці в торговому центрі Lotte Shopping Avenue, натхненні південнокорейським серіалом Netflix «Гра в кальмара», теж вбралися у костюми з культового серіалу.

Нагадаємо:

У Південній Кореї в середу, 20 жовтня, тисячі профспілкових працівників, одягнених в костюми з популярного серіалу "Гра в кальмара", влаштували мітинг. Страйк оголосили у 13 містах з вимогою до влади поліпшити умови праці для нерегулярних працівників і підвищити мінімальну зарплату.

влаштували мітинг. Страйк оголосили у 13 містах з вимогою до влади поліпшити умови праці для нерегулярних працівників і підвищити мінімальну зарплату. А у Луцьку Волинської області малеча підхопила ідею популярного корейського серіалу "Гра кальмара". На подвір'ї між багатоповерхівками вони влаштували такі ігри. Дівчинка по черзі "вбивала" учасників гри.

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