В Instagram стався збій: у деяких користувачів назавжди зникли фото з архівів

В Instagram стався збій. Деякі користувачі отримали сповіщення про те, що певні фотографії назавжди видалено з архівів Stories.

Про це пише CNN.

"Через технічну проблему ця історія більше не доступна"

У компанії Meta, якій належить Instagram, відмовилися повідомити, скільки користувачів постраждало. Водночас там зауважили, що повідомлення побачать лише люди, чиї історії були втрачені. Помилку, яка спричиняла видалення, вже знайшли та виправили.

"На жаль, ми не можемо відновити ці історії, і ми повідомляємо людям у додатку, якщо це торкнулося їх", – сказав представник Meta.

Meta заявила, що чорний екран з повідомленням про помилку зникне до липня 2025 року.

Нагадаємо, в березні в роботі соцмереж Facebook та Instagram також стався збій. Користувачі налякані тим, що їхні сторінки зламали.

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