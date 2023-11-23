В Instagram з'явиться нова функція, пов'язана з Reels: що зможуть робити користувачі

Ролики матимуть водяний знак з ім’ям облікового запису.
В соціальній мережі Instagram з’явилася нова функція, яка дозволить користувачам завантажувати на своїй пристрої відео Reels.
Про це повідомив голова компанії Адам Моссері під час трансляції в Instagram, пише TechCruch.
Як зазначається, в новому оновленні Instagram користувачі зможуть завантажувати на свої смартфони відео із “рубрики” Reels. Проте ролики матимуть водяний знак з ім’ям облікового запису, як це відбувається в застосунку TikTok.
Щоб зберегти відео, потрібно натиснути на кнопку “Поділитися” і вибрати кнопку завантаження. Однак користувачі можуть заборонити зберігати свої відео. Для цього потрібно зайти в налаштування, потім на вкладенку “конфіденційність”, “Reels” та клікнути на перемикач “Дозволити людям завантажувати ваші Reels”.
Цікаво і те, що якщо у вашому ролику використовується ліцензійна музика, на пристрій відео збережеться без звуку.
Нагадаємо, що листи французького імператора Наполеона I Бонапарта виклали на аукціон. В них він писав, зокрема, про “випалену Москву”.
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