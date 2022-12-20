В Іраку бойовики "ІДІЛ" обстріляли селян і цивільний автомобіль: є жертви та поранені

Напад стався у селі, недалеко від міста Халіс, приблизно за 70 км на північний схід від столиці Багдада.

У понеділок ввечері, 19 грудня, бойовики "Ісламської держави" розстріляли цивільний автомобіль і людей біля нього. Загинуло вісім осіб людей, ще сім отримали поранення.

Про це повідомляє Xinhua.

Напад стався ввечері біля села, що поруч з містом Халіс. Спочатку бойовики розстріляли автомобіль, а потім натовп селян, які зібрались навколо машини.

На місце події була направлена високопоставлена делегація оперативного командування, а також іракські силовики.

Зазначається, що протягом останніх місяців іракські сили безпеки проводили операції проти екстремістських бойовиків, щоб придушити їх активізацію.

Нагадаємо, у США заявили, що їх військові не брали участь у ліквідації одного з ватажків терористичного угруповання ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші в Сирії.

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