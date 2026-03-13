В Іраку під час атаки дронів загинув французький офіцер

Французькі військові

Внаслідок атаки безпілотників на півночі Іраку загинув французький офіцер.

Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив у соцмережі X.

«Старший ад’ютант Арно Фріон із 7-го батальйону альпійських єгерів з Варсеса загинув за Францію під час атаки в районі Ербіля в Іраку. Його родині та побратимам по зброї я хочу висловити всю любов і солідарність нації».

Макрон також повідомив, що внаслідок удару постраждали інші французькі військові.

«Кілька наших військових отримали поранення. Цей напад на наші сили, які з 2015 року беруть участь у боротьбі проти ІДІЛ, є неприйнятним», — йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, напад стався 12 березня в районі Махмура. Безпілотники атакували спільну військову базу курдських сил Пешмерга та французького контингенту.

У французькій армії уточнили, що шестеро поранених солдатів перебували у цьому регіоні в межах антитерористичних навчань.

Макрон наголосив, що присутність Франції в Іраку пов’язана виключно з боротьбою проти тероризму, і такі атаки не можуть бути виправдані конфліктом в Ірані.

За повідомленнями ЗМІ, за нападом можуть стояти проіранські іракські шиїтські бойовики. Останніми днями вони активізували використання безпілотників і ракет для ударів по об’єктах США та сил міжнародної коаліції.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон оголосив про направлення авіаносця «Шарль де Голль», авіакрила та кораблів супроводу до Середземного моря на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Ми раніше інформували, що президент Франції Емманюель Макрон вважає, що війна в Ірані не завершиться найближчим часом і може тривати ще кілька тижнів.