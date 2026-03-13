В Іраку розбився американський літак: весь екіпаж загинув
Шестеро американських військових загинули в авіатрощі на заході Іраку.
В Іраку загинули всі шість членів екіпажу американського літака-заправника KC-135, який зазнав катастрофи на заході країни. Трагедія сталася 12 березня під час виконання бойового вильоту в межах операції «Epic Fury».
Про це повідомило Центральне командування США (U.S. Central Command).
Зазначається, що зараз триває розслідування обставин інциденту. Попередньо встановлено, що літак перебував у повітряному просторі під контролем союзних сил.
«Обставини події розслідуються. Однак втрата літака була не через ворожий вогонь або дружній вогонь», — повідомили у командуванні.
Імена загиблих військових оприлюднять протягом доби після сповіщення їхніх родин.
