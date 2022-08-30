В Іраку в протистояннях через владу загинуло вже два десятки людей

В країні тривають бої, яких в Іраку не бачили роками.

Принаймні 20 загинуло, десятки поранено під час протистоянь у столиці Іраку, йдеться в ТСН.

Вони тривають уже майже добу. Після штурму, прихильники шиїтського шейха і політика Муктада ас-Садра пробилися до президентського палацу.

На вулицях так званої "зеленої зони" - себто урядового кварталу, де також розташовані посольства, всю ніч тривала стрілянина і палали вогні. Сили безпеки неодноразово вдавалися до сльозогінного газу.

Протестувальники виступають проти відставки ас-Садра, який раніше наполягав на дострокових виборах і розпуску парламенту, бо жоден політик, що нині при владі після приходу Сполучених Штатів до Іраку, не має права обіймати цю посаду. Аналітики називають причиною цієї кризи внутрішню боротьбу за нафтові ресурси країни.

Нагадаємо, що Кремль приймає в себе вже не першу делегацію з Талібану - екстремістського режиму, що рік тому блискавично захопив владу в Афганістані. Таліби, яких Росія офіційно дозі називає терористами, тепер куплятимуть у неї газ, нафту і пшеницю.

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