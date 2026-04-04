В Ірані було атаковано АЕС: ЗМІ заявляють про загиблого

АЕС в місті Бушер в Ірані. / © AFP

Зранку 4 квітня було атаковано Бушерську атомну електростанцію — це єдина АЕС, що діє в Ірані. Снаряд влучив на території об’єкту.

Про це повідомило іранське інформаційне агентство Tasnim, пишуть Al Jazeera і The Times of Israel.

За даними іранських державних ЗМІ, під час авіаудару снаряд влучив в огорожу по периметру об’єкту. Його будівлі зазнали пошкоджень. Основні частини установи не постраждали від удару.

Зазначається, що внаслідок вибуху та осколків загинув один співробітник — охоронець станції.

Зауважимо, про підвищення рівня радіації не повідомлялося. До слова, цей випадок вже четвертий, коли ця АЕС була ціллю ударів. За попередніми даними Тегерана, цього місяця снаряди кілька разів влучали в район навколо атомної електростанції в Бушері.

Як повідомлялося, напередодні Ізраїль вдарив по об’єктах ППО і ракетних комплексах у Тегерані. Зокрема, один з уражених пунктів належить Корпусу вартових ісламської революції. Там, за даними Армії оборони Ізраїлю «зберігалися ракети, призначені для ураження літаків».