В Ірані другий день триває масштабне відключення інтернету після удару Ізраїлю

Іран вже другий день без інтернету / © Associated Press

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В Ірані триває масштабне відключення інтернету. Доступ до мережі зник від учора і відсутній натепер.

Про це повідомляє організація NetBlocks, яка займається моніторингом свободи інтернету у світі.

«За даними, Іран вже понад 12 годин без доступу до інтернету. Оскільки влада запровадила загальнонаціональне відключення Інтернету, посилаючись на ймовірне „зловживання“ мережею Ізраїлем у військових цілях», — повідомили представники ресурсу.

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Варто додати, що відключення серйозно ускладнює іранцям доступ до інформації в момент зростання напруги в регіоні. Обмеження зачіпають як мобільний інтернет, так і провідні мережі.

Як пише AP, іранське державне телебачення закликало громадян видалити з телефонів месенджер WhatsApp, звинувативши його у передачі даних до Ізраїлю.

Однак компанія Meta спростувала ці обвинувачення. Інші повідомлення вказують на те, що Telegram, ще один популярний в Ірані месенджер, також був заблокований, повідомляє видання АР.

Зазначимо, масштабне відключення інтернету в більшості регіонів Ірану почалось 18 червня о 17:30 за місцевим часом. Як відомо, трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання.

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Крім того, у середу, 18 червня, ефір іранського державного телебачення був перерваний — замість звичайної програми показали кадри вуличних протестів із закликами продовжувати акції.

Як повідомив ізраїльський журналіст Аміх Штейн, супутниковий сигнал іранського мовника було перехоплено, і в ефір вивели записи з протестів, що проходили на вулицях країни.

Конфлікт Ізраїля та Ірану

Нагадаємо, вночі проти 13 червня Ізраїль завдав удару по Ірану. Відомо, що ізраїльська армія оборони розпочала превентивний комбінований наступ для удару по ядерній програмі Тегерана та у відповідь на тяглу агресію іранського режиму проти Ізраїлю.

Унаслідок ізраїльського удару по Ірану загинуло кілька іранських високопосадовців. Зокрема, голова Корпусу вартових ісламської революції, іранський генерал Хосейн Саламі.

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Загалом, протягом операції Ізраїль завдав близько 250 ударів по 720 цілях на території Ірану.

Зранку 19 червня Ізраїль атакував іранський ядерний важководний реактор Арак. Ядерний об’єкт розташований приблизно за 250 км на південний захід від Тегерана.