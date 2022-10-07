В Ірані двох громадян Франції назвали шпигунами та підбурювачами масових протестів

Уряд Франції засудив Тегеран за показ відеозапису французької пари, яка каже, що нібито є шпигунами французької розвідки.

У четвер, 6 жовтня, державне телебачення Ірану показало "зізнання" французької пари, заарештованої п'ять місяців тому, у нібито сприянні організації протестів вчителів у цій країні. Французький уряд рішуче засудив цю трансляцію як "ганебний, огидний і неприйнятний" вчинок.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Французи були заарештовані ще в травні, коли в Ірані проходили демонстрації вчителів, які вимагали підвищення зарплат і звільнення затриманих колег.

Трансляція їхніх нібито зізнань відбулася в той час, коли Іран зіткнувся з новою хвилею протестів, які вибухнули 16 вересня після смерті молодої жінки Махси Аміні, яку заарештували за неправильне носіння хіджабу - обов'язкової для жінок хустини.

Іран неодноразово звинувачував зовнішні сили в підбурюванні протестів і минулого тижня оголосив, що дев'ять іноземних громадян, у тому числі з Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Нідерландів, перебувають під арештом.

На опублікованому відео чути, як жінка, яка назвала себе Селін Колер, французькою мовою каже, що вона нібито агент французької розвідувальної служби DGSE. Вона сказала, що разом з чоловіком перебувала в Ірані "для підготовки умов для революції та повалення іранського ісламістського режиму".

За словами її партнера Жака Паріса, який також був показаний на відео, цілями DGSE було "чинити тиск на уряд Ірану".

Трансляцію різко засудив уряд Франції.

"Сесіль Колер і Жак Паріс безпідставно утримуються в Ірані з травня 2022 року і тому є державними заручниками", — заявили в МЗС.

У жорсткій заяві французького зовнішньополітичного відомства наголосили, що інсценування зізнань є "ганебним, огидним, неприйнятним і суперечить міжнародному праву".

Нагадаємо, в Ірані тривають протести проти влади ісламістів після того, як так звана "поліція моралі" забила до смерті 22-річну дівчину Махсу Аміні за "неправильне носіння хіджабу".

Протести в Ірані: історія 22-річної Махси Аміні, яка вбили через неправильне носіння хіджабу

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