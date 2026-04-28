В Ірані фото нового верховного лідера з’явилося серед «мучеників»: чутки про стан Хаменеї посилилися

Моджтаби Хаменеї

В Ірані поглиблюється загадка довкола стану нового верховного лідера Моджтаби Хаменеї. У соцмережах поширилося відео з муралом, на якому його зображення розмістили поруч із загиблими іранськими військовими та політичними лідерами.

В Ірані фото Моджтаби Хаменеї з'явилося на муралі серед загиблих «мучеників»

Фреску відкрили в районі Ардехал міста Мешхед на захід від Кашана. Вона має назву «Мученики епічної боротьби». На ній зображені, зокрема, колишній командувач силами «Кудс» Касем Сулеймані, експрезидент Ібрагім Раїсі та засновник Ісламської Республіки Рухолла Хомейні.

Поява на цьому муралі Моджтаби Хаменеї викликала нову хвилю запитань щодо його стану. Іранська влада ситуацію поки не коментувала.

Це вже не перший випадок, який посилює чутки довкола нового верховного лідера. Раніше інформаційне агентство Tasnim, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції, у публікації назвало Хаменеї «загиблим лідером революції». Згодом представники Ісламської Республіки заявили, що це була помилка.

Що відомо про стан Хаменеї

Моджтаба Хаменеї не з’являвся на відео чи аудіозаписах від початку війни, коли були завдані удари по резиденції його батька. Під час оголошення про його призначення новим аятолою публіці показали картонну фігуру, а перше звернення до нації зачитали в ефірі державних медіа приблизно через два тижні після призначення.

Міжнародні медіа з посиланням на іранських посадовців повідомляли, що Хаменеї зазнав серйозних поранень під час атаки 28 лютого, але нібито залишався при свідомості та брав участь у ухваленні рішень.

За цими даними, він переніс кілька операцій на ногах і руках, а також мав труднощі з мовленням через сильні опіки обличчя та губ. В інших повідомленнях стверджувалося, що йому також робили пластичну операцію після отриманих травм.

Водночас незалежно підтвердити ці дані не вдалося.

Додаткові питання викликала й нещодавня заява заступника спікера іранського парламенту Алі Нікзада. Під час телеефіру він згадав «перше розпорядження» Хаменеї щодо Ормузької протоки, але не сказав про жодні подальші накази.

Президент США Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет раніше заявляли, що Хаменеї був поранений і спотворений.

