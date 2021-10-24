В Ірані губернатор отримав прилюдний ляпас через вакцинацію жінок: відео

Інцидент трапився в мечеті на церемонії представлення нового керівника провінції Східний Азербайджан.

В іранському місті Тебріз новий губернатор провінції Східний Азербайджан Зейнолабедін Хоррам отримав прилюдний ляпас у мечеті, де відбувалася церемонія його представлення.

Відео цього інциденту, який стався напередодні, опубліковане в Twitter іранського інформаційного агентства Fars.

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Попри те, що на таких заходах в Ірані рівень безпеки дуже високий, під час промови нового губернатора в мечеті імама Хомейні до нього підійшов чоловік і вдарив високопосадовця по обличчю. Це сталося на очах у міністра внутрішніх справ країни, представників Офісу президента Ірану та інших державних чиновників.

#IranProtests#EastAzarbaijan—during the inauguration ceremony of the new Provincial Governor, #IRGC commander Zeinolabedin Khorram, one of the audience goes to the stage and slaps him.



Notably, the regime's interior minister had participated in the event.pic.twitter.com/B4dwHm6ucw — Iran News Update (@IranNewsUpdate1) October 23, 2021

Як з’ясувалося, публічний вияви зневаги до губернатора був пов’язаний з кампанією з вакцинації проти COVID-19. Військовослужбовець збройних сил країни Аюба Алізаде пояснив поліцейським, що дав ляпас губернатору через те, що в поліклініці вакцинацію жінкам робить не жінка, а чоловік.

Нагадаємо, раніше на одній із вулиць іранської столиці Тегерана поліцейські жорстко затримали жінку, використовуючи для цього жердину із петлею, якою користуються служби вилову безпритульних собак.

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