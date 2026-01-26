Іран

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї переїхав до укріпленого підземного укриття в Тегерані через зростання ризику удару з боку Сполучених Штатів.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За оцінкою іранської сторони, ймовірність американської атаки суттєво зросла після нещодавніх заяв президента США Дональда Трампа. У п’ятницю він повідомив, що американські військові кораблі прямують до вод поблизу Ірану.

«У нас є багато кораблів, що прямують до Ірану. Я сподіваюся, що нам не доведеться їх використовувати», — заявив Трамп.

У відповідь на ці сигнали високопоставлений іранський посадовець наголосив, що будь-яка атака з боку США буде розцінена як «тотальна війна проти Ірану». Подібну риторику представники іранської влади повторюють протягом останніх днів.

Крім того, іранське студентське інформаційне агентство з посиланням на парламентську комісію з національної безпеки повідомило, що будь-який замах на Хаменеї може стати підставою для оголошення джихаду.

Раніше президент Ірану Масуд Пезешкян також заявляв, що удар по верховному лідеру означатиме «тотальну війну проти іранської нації».

Нові повідомлення про можливий американський удар з’явилися після того, як минулого тижня Дональд Трамп сигналізував про зменшення масштабів репресій усередині країни. Водночас, попри обмеження доступу до інтернету, з Ірану продовжують надходити дані про насильство щодо протестувальників.

У п’ятницю Міністерство фінансів США запровадило додаткові санкції проти Ірану у відповідь на дії іранської влади.

За даними іранської правозахисної організації HRANA, станом на суботу підтверджено загибель щонайменше 5 137 людей під час заворушень, однак реальна кількість загиблих може бути значно більшою.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив, що до Ірану прямує значне угруповання американських ВМС на тлі напруженості після протестів, однак він сподівається, що ескалації вдасться уникнути.

Ми раніше інформували, що щонайменше 5 тисяч людей загинули під час масових протестів в Ірані.