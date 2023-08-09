В Ірані хваляться новими ракетами: вкрай важко перехопити

У середу, 9 серпня, іранські офіційні особи заявили, що Тегеран має технологію для створення надзвукових крилатих ракет.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ.

“Надзвукова крилата ракета відкриє нову главу в оборонній програмі Ірану, оскільки вкрай важко перехопити ракету, яка летить зі швидкістю, вищою за звук”, - стверджує агентство Tasnim.

За повідомленням агентства, крилата ракета, розроблена та виготовлена місцевими фахівцями, наразі начебто “перебуває на стадії випробувань”.

Іран, який має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході, каже, що його зброя здатна досягти у регіоні військових баз “заклятих ворогів” - Ізраїлю та Сполучених Штатів.

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Незважаючи на протидію США та Європи, Іран заявив, що продовжить розвиток своєї «оборонної» ракетної програми. Однак західні військові аналітики кажуть, що Іран іноді перебільшує свої ракетні можливості.

Оголошення про нові “надзвукові” ракети було зроблено через кілька днів після повідомлень про прибуття понад 3000 американських моряків і морських піхотинців на борту двох американських військових кораблів у Червоному морі, щоб стримати Іран від захоплення та переслідування торговельних суден, що прямують через Ормузьку протоку в Перську.

Нагадаємо, раніше Іран похвалився новою версією безпілотника Shahed-149 Gaza. Старішими версіями іранських "шахедів" російські терористи обстрілюють Україну.

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