В Ірані ліквідували адмірала, відповідального за закриття Ормузької протоки

Війна проти Ірану триває / © Associated Press

Реклама

Адмірал Аліреза Танґсірі, який командував військово-морськими силами Корпусу вартових ісламської революції, загинув унаслідок авіаудару в іранському місті Бандар-Аббас.

Про це на умовах анонімності заявив ізраїльський чиновник, пише Times of Israel.

За інформацією чиновника, удар було завдано по Бандар-Аббасу — портовому місту на півдні Ірану, що виходить на Ормузьку протоку. Ані Іран, ані ізраїльські військові офіційно не підтвердили і не прокоментували цю інформацію.

Реклама

За даними ізраїльського чиновника, саме він відповідав за перекриття Ормузької протоки — одного з найважливіших морських шляхів у світі, через який проходить значна частина світового постачання нафти.

Американські законодавці дедалі більше скептично ставляться до витрат мільярдів доларів на продовження війни. Кілька членів Республіканської партії заявили, що відмовляться підтримувати подальше фінансування війни без чіткої стратегії Білого дому.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Іран здійснив масштабну атаку ракетами по об’єкту США.

21 березня Іран вперше від початку війни застосував балістичні ракети середньої дальності, атакувавши військову базу Дієго-Гарсія в Індійському океані, яку використовують США та Велика Британія.