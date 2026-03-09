Іран / © Associated Press

Суперечливі заяви іранського керівництва протягом останньої доби висвітлили глибоку кризу та розкол у владних колах Тегерана після загибелі Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Про це повідомляє CNN.

Політична нестабільність проявилася у різкій зміні риторики президента Масуда Пезешкіана, який спочатку публічно вибачився за удари по країнах Перської затоки, але майже одразу відкликав свої слова під тиском радикального крила керівництва.

«На тлі цих дипломатичних коливань країни регіону повідомили про нову хвилю авіаударів у ніч проти неділі, що підтверджує домінування силового сценарію. Водночас впливовий представник служби безпеки Алі Ларіджані у телезверненні до нації намагався заперечити наявність розбіжностей у верхівці, закликаючи до єдності та обіцяючи, що Дональд Трамп „заплатить ціну“ за розв’язання війни», — зазначають журналісти.

Експерти вказали, що в Ірані загострилося протистояння між «прагматиками», які сподіваються на дипломатичне врегулювання, та прихильниками жорсткої лінії, що вимагають негайної помсти.

Фактичне управління стратегічними та військовими операціями залишається в руках Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Саме ця структура забезпечує безперервність бойових дій в умовах кадрового вакууму та відіграватиме вирішальну роль у виборі наступника.

Аналітики підкреслюють, що призначення нового лідера буде спрямоване на демонстрацію стабільності режиму як перед світовою спільнотою, так і перед внутрішньою опозицією, яка на початку року проводила масштабні антиурядові протести.

Убивство Хаменеї

Хаменеї загинув у Тегерані 28 лютого внаслідок спільної повітряної операції США та Ізраїлю. У зв’язку з його смертю влада Ірану оголосила 40-денну загальнонаціональну жалобу та надала жителям країни сім вихідних днів. Хаменеї правив Іраном понад три десятиліття.

Того ж дня Іран втратив і інших представників вищого керівництва, включно з міністром оборони Азізом Насірзаде та командувачем Корпусу вартових ісламської революції Мохаммадом Пакпуром.

Розвідка Ізраїлю кілька років отримувала записи камер відеоспостереження в Тегерані та обробляла величезний масив даних, що дозволило визначити місцеперебування верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.