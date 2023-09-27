Може створити проблеми для ППО України: в Ірані показали новий безпілотник Shahed з реактивним двигуном

Іранське державне телебачення розкрило інформацію про те, що Тегеран розробив новий безпілотник-камікадзе. Йдеться про реактивну версію БПЛА Shahed, - серію апаратів, які Росія використовує для бомбардування міст України.

Нинішній Shahed-136 приводиться в рух пропелером, а через свій поршневий двигун він отримав прізвисько "летючий мопед". Нова версія буде набагато швидшою і її буде важче перехопити, пише Forbes.

Безпілотник з'являється у трейлері документального фільму Parchamdar, що в перекладі означає "прапороносець". Стрічка вийде в жовтні, вона присвячена довгій історії розробки і виробництва безпілотників в Ірані.

Минулого року експорт іранських безпілотників набув несподіваного розмаху, коли, незважаючи на офіційні заперечення, стало очевидно, що Росія використовує іранські безпілотники Shahed-131 і Shahed-136. Росія випустила близько 2 тисяч імпортних Shahed по Україні і зараз створює гігантський завод для їхньої збірки на своїй території.

Shahed з реактивним двигуном

Документальний фільм Parchamdar був офіційно представлений цього тижня командувачем Повітряно-космічних сил Революційної гвардії, які протягом десятиліть відігравали ключову роль у розробці безпілотників. У трейлері показано широкий спектр БПЛА, але навіть це була лише частина від загальної кількості. За оцінками аналітиків Oryx, за ці роки було створено близько 143 типів іранських безпілотників.

Forbes зауважує, що поява нового Shahed не стала великою несподіванкою. У 2021 році світ був сильно занепокоєний, коли Іран представив компактний турбореактивний двигун Ranseh-1 для безпілотників і крилатих ракет разом з іншими новими розробками.

Турбореактивні двигуни пропонують набагато більшу потужність при своїх розмірах і вазі, ніж поршневі двигуни. Вони не дуже ощадливо використовують паливо, але їхня потужність і простота роблять їх привабливими для деяких військових застосувань. Ракета Storm Shadow французького виробництва, яку так ефективно використали під час нещодавніх українських атаках, приводиться в рух невеликим, але потужним двигуном Microturbo TRI-60-30, що забезпечує їй максимальну швидкість понад 1000 кілометрів на годину.

"Shahed з реактивним двигуном, схоже, має такі ж розміри, як і попередні версії, але через відносно високе споживання палива турбореактивним двигуном дальність польоту нової моделі може бути набагато меншою, ніж 2 тисячі кілометрів, як у старих Shahed-136", - пише Forbes.

Турбореактивний двигун забезпечить швидкість і висоту. Shahed-136 летить зі швидкістю близько 190 кілометрів на годину. Це досить повільно, щоб його можна було збити за допомогою зенітної зброї чи навіть з автомата Калашникова. Реактивний безпілотник буде летіти зі значно більшою швидкістю. Forbes зауважує, що українські сили збивають більшість Shahed, які запускає Росія. Багато з цих апаратів знищують з допомогою установок Gepard. Але рій Shahed з реактивними двигунами може прорватися крізь українську оборону.

Втім, реактивний двигун має й інші недоліки: висока теплова потужність зробить його більш помітним для тепловізорів і набагато легшою мішенню для ракет з тепловим наведенням.

Управління за допомогою відео

Іранський користувач Twitter Meshkat звернув увагу на менш очевидну особливість нового безпілотника. Схоже, що реактивний Shahed має камеру, встановлену на носі. Це новинка, оскільки всі попередні безпілотники цього типу покладалися на супутникове наведення.

Для ринку країни-агресорки РФ?

Головною перевагою оригінальних шахідів була їхня низька вартість і простота виготовлення. Заміна дешевої, простої зброї на більш дорогу і складну може не мати сенсу. Але поєднання високоефективних і низькопродуктивних безпілотників може створити для оборони України проблеми.

"Наприклад, реактивні Shahed можуть летіти попереду основної хвилі і цілеспрямовано атакувати установки Gepard або інші засоби ППО, щоб допомогти решті прорватися", - пояснює видання.

Наразі невідомо, чи запущене серійне виробництво реактивних Shahed. Однак, очевидно, що іранська індустрія безпілотників продовжує розвиватися. І можна очікувати, що найближчими роками Іран експортуватиме велику кількість потужних безпілотників своїм союзникам.

Нагадаємо, Іран продовжує брязкати зброєю: на параді показали “найдалекобійніший безпілотник у світі”.

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