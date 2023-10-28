В Ірані померла школярка, яка впала в кому після нападу "поліції моралі"

В Ірані 16-річна Арміта Гераванд після кількох тижнів проведених в реанімації померла. Як стверджують захисники, це сталося внаслідок того, що вона зазнала травм під час затримання за відсутність хіджабу.

Про це пише агентство Borna.news.

Повідомляється, що на початку жовтня у дівчини раптово впав тиск у тегеранському метро – вона знепритомніла, впала та отримала черепно-мозкову травму, яка стала причиною гіпоксії та набряку головного мозку. Після госпіталізації дівчина через деякий час впала в кому.

Правозахисна група Hengaw заявила, що Гераванд отримала травми при затриманні за відсутність хіджабу. За словами правозахисників, поліція моралі, яка стежить за дотриманням ісламського дрескоду, застосувала до дівчини силу.

На оприлюднених кадрах, які показала іранська державна агенція IRNA видно, як дівчина із двома подругами заходить у поїзд, після чого її майже одразу виносять непритомною на платформу.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International проаналізувала відео та дійшла висновку, що запис був відредагований. Серед іншого в ньому виявлено розрив більш ніж у три хвилини.

Нагадаємо, що цей інцидент і суперечливі пояснення нагадують події, що передували смерті курдської жінки Махси Аміні, яка була заарештована за недотримання правил носіння хіджабу.

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