В Ірані порадили Трампу змінити тон, якщо він хоче угоду з США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі наголосив, що якщо президент США Дональд Трамп хоче угоди, то він має припинити неприйнятний тон щодо верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Про це посадовець написав у повідомленні у соціальних мережах.

“Якщо президент Трамп щиро хоче угоди, він повинен відкинути неповажний та неприйнятний тон щодо Верховного лідера Ірану, Великого аятоли Хаменеї, та перестати завдавати болю мільйонам своїх щирих послідовників”, - йдеться у повідомленні.

Реклама

Мовляв, іранський народ, який показав світові, що “в ізраїльського режиму немає вибору, окрім як бігти до "татуся", щоб уникнути збитих нашими ракетами, не сприймає погрози та образи”.

“Добра воля породжує добру волю, а повага породжує повагу”, - резюмував Аббас Арагчі.

Таке повідомлення ЗМІ розлютило президента США Дональда Трампа, який назвав ці атаки “одними з найуспішніших військових ударів в історії”. За його словами, “ядерні об’єкти в Ірані повністю знищені”.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф у своїй заяві, опублікованій в середу, 25 червня, запевнив, що ядерна програма Ірану була серйозно пошкоджена нещодавніми цілеспрямованими ударами США.

Реклама