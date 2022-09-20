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В Ірані посилюються протести через смерть дівчини, яку побили поліцейські у дільниці (відео)

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В Ірані посилюються протести через смерть дівчини, яку побили поліцейські у дільниці (відео)

Фото: із соцмереж

22-річна Махса Аміні знепритомніла після того, як її заарештувала поліція моралі, і через три дні померла.

В Ірані посилюються протести через смерть дівчини, яка померла прямо в поліцейській дільниці через побиття поліцейськими.

Напередодні про протести повідомляло видання The Guardian.

Наразі протестувальники спалюють хіджаби та зривають портрети релігійних лідерів із урядових будівель. Щонайменше п'ятьох протестувальників було вбито, багато поранених, у тому числі 10-річну дівчинку, в яку вистрілили силовики.

"Іранські протестувальники кидають каміння в силовиків і змушують їх відступати", - повідомляє джерело Iran International English.

"На цьому відео на вулиці Валіаср у Тегерані чути постріли", - зазначає джерело.

Протести розпочалися після повідомлень про смерть дівчини, затриманої за неправильне носіння хіджабу. 22-річна Махса Аміні знепритомніла після того, як її заарештувала поліція моралі, і через три дні померла.

Під час похорону Аміні в місті Сакез у провінції Курдистан сотні людей скандували “Смерть диктатору”.

На одному з відео, опублікованому в соцмережах, видно, як група протестувальників кидає каміння в банер верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Учасники масових протестів вимагають провести розслідування та знайти тих, хто вбив Махсу Аміні. Люди скандують: “Я вб'ю кожного, хто вбив мою сестру” та “Смерть Хаменеї, смерть диктатору”.

Нагадаємо, іранський лідер аятола Алі Хаменеї вважає, що Росія на українській території воює з НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
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