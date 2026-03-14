В Ірані пригрозили Україні через допомогу Ізраїлю безпілотниками

Іран погрожує Україні через підтримку ізраїльського режиму безпілотниками».

Про це заявив голова комісії з нацбезпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі.

«Провальна Україна фактично стала учасником війни і, відповідно до статті 51 Статуту ООН, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану», — зазначив він.

Допомога України країнам Близького Сходу

Нагадаємо, Україна вже направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, першими країнами, куди вирушили українські фахівці, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

«Що стосується ситуації на Близькому Сході, ми відправили наші команди. Три команди професійні, укомплектовані… На цьому тижні всі три будуть в трьох різних країнах. Перші три країни, куди ми відправили по нашим домовленостям — це Катар, Емірати, Саудівська Аравія», — сказав Зеленський.

5 березня президент повідомляв, що Україна отримала запит від США стосовно допомоги в захисті від «Шахедів» на Близькому Сході. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати безпеку в регіоні Близького Сходу.