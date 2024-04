В Ірані репера, який підтримував Україну, засудили до смертної кари

Революційний суд Ірану засудив відомого іранського репера Тумаджа Салехі до смертної кари за звинуваченням у підтримці масових антиурядових протестів у країні в 2022-2023 роках.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що артист у своїх піснях підтримував багатомісячні протести в країні, викликані смертю 22-річної Махси Аміні, яку заарештували за неправильне носіння хіджабу.

Вперше репер був заарештований у жовтні 2022 року після публічних заяв на підтримку загальнонаціональних протестів. 2023 року його засудили до шести років і трьох місяців ув’язнення, однак він уникнув смертного вироку з боку Верховного суду.

Згодом адвокат Тумаджа Салехі Амір Раїсіан повідомив, що перше відділення Революційного суду Ісфахана засудило репера до смертної кари, незважаючи на рішення Верховного суду.

Іранська судова система ще не підтвердила вирок. У Салехі є 20 днів, щоб подати апеляцію.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії іранський репер Тумадж Салехі випустив кліп на підтримку України.

Правозахисники зазначають, що збільшення кількості смертних вироків свідчить про прагнення іранської влади посіяти страх у суспільстві, щоб придушити протести і продовжити своє правління. Вони закликають міжнародну спільноту рішуче реагувати на дії іранської влади, щоб запобігти сотням нових жертв у найближчі місяці.

Влада Ірану активно намагається припинити публікацію будь-якої інформації про те, що відбувається в країні. Понад 40 журналістів було заарештовано від початку протестів, а ті, хто залишився на волі, скаржаться на стеження і прослуховування своїх телефонів.

За даними Iran Human Rights і Together Against the Death Penalty, 2022 року влада Ірану стратила 582 людини, що на 333 більше, ніж 2021 року. З них офіційно про 71 смертний вирок було оголошено тільки в 511 випадках, а також було повідомлено про страту щонайменше 16 жінок і трьох неповнолітніх.

