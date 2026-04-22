В Ірані різко відповіли Трампу щодо продовження перемир’я

Дональд Трамп

Заява президента США Дональда Трампа про продовження перемир’я викликала різку реакцію в Ірані.

Про це повідомив радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді, інформує CNN.

У Тегерані переконані, що така ініціатива виглядає нелогічною і викликає підозри. Іранська сторона не відкидає, що пауза може бути використана США для перегрупування сил і підготовки подальших кроків.

За словами Мохаммаді, нинішні обставини не дають підстав говорити про доцільність продовження перемир’я. Він наголосив, що сторона, яка зазнала поразки, не має права нав’язувати свої умови.

«Продовження перемир’я з боку Трампа не має жодного сенсу. Сторона, що програла, не може диктувати умови», — заявив Махді Мохаммаді.

Окремо він звернув увагу на ситуацію з морською блокадою, зазначивши, що такі дії фактично прирівнюються до воєнних і можуть спричинити відповідь з боку Ірану.

Раніше повідомлялося, що попри зрив переговорів з Іраном президент США Дональд Трамп продовжив режим припинення вогню.

Ми раніше інформували, що Іран офіційно відмовився брати участь в переговорах зі США через позицію Вашингтона та напруження в регіоні.