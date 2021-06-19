В Ірані розбився вертоліт, який перевозив скрині для голосування: є загиблий

Через аварію багато людей отримали тяжкі травми.

В Ірані розбився вертоліт, який перевозив скрині для голосування із важкодоступних районів до міста Дезфул.

Про це повідомляє державне іранське агентство IRNA.

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Губернатор провінції Хузестан Касем Солеймані Даштакі підтвердив інформацію про авіакатастрофу. Він повідомив, що через падіння літака загинув один із пасажирів вертольоту, який охороняв скриньки для голосування. Інші люди, точна кількість яких не уточнюється, отримали серйозні травми.

"Точна причина аварії розслідується, але, мабуть, ця аварія сталася через падіння тиску у вертолітного двигуна, який здійснив складну аварійну посадку", - повідомив губернатор провінції Хузестан.

Нагадаємо, в Ірані відбулися президентські вибори. Колишній генеральний прокурор і глава судової влади Ірану Ібрахім Раісі лідирує після попереднього підрахунку голосів.

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