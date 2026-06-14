В Ірані спалахнули протести через можливу угоду зі США (фото)

Протести в Ірані / © Associated Press

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У Тегерані почалися акції протесту проти можливого підписання мирної угоди між Іраном і США. Демонстранти звинуватили владу в готовності поступитися національними інтересами та заявили, що переговори з Вашингтоном можуть послабити країну.

Про це пише Fars.

Учасники мітингів критикували очільника МЗС Аббаса Арагчі та спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа, звинувачуючи їх у тому, що вони нібито торгують суверенітетом Ірану. Під час мітингів лунали антиурядові гасла та заклики припинити переговорний процес.

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Іранці бунтують / © Associated Press

Протести в Ірані / © Associated Press

Угода про «мир» між США та Іраном — що відомо

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що угода зі США про припинення бойових дій в Ірані наближається до підписання. Вона передбачає відкриття Ормузької протоки. За його словами, переговори щодо іранської ядерної програми розпочнуться пізніше.

Американські посадовці підтвердили деякі деталі угоди, заявивши, що економічні вигоди для Ірану після її укладення залежатимуть від виконання Тегераном своїх зобов’язань.

Напередодні іранські ЗМІ оприлюднили деякі деталі передбачуваної 14-пунктної угоди, яка, за словами Трампа, «не має нічого спільного з узгодженими умовами» і «не має жодного стосунку до правди».

Через кілька годин після цього прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, чия країна допомагала сторонам дійти згоди, заявив, що меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном узгоджений і очікує остаточного оформлення.

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Державні ЗМІ Ірану процитували слова Арагчі про те, що серед членів найвищого органу безпеки Ірану — Верховної ради національної безпеки — є як «прихильники, так і противники» останніх умов угоди.

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