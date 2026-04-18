В Ірані спростували заяву Трампа про домовленість передати збагачений уран США

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран не розглядає можливість передачі запасів збагаченого урану Сполученим Штатам, спростувавши відповідні заяви президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на державні ЗМІ Ірану.

У зовнішньополітичному відомстві Ірану наголосили, що ядерні матеріали не передаватимуться за жодних обставин.

«Так само, як іранська земля є для нас важливою і священною, так само для нас важливим і священним є збагачений уран», — заявив Багаї.

Він також підкреслив, що передача ядерного матеріалу до США «ніколи не розглядалася як варіант».

Крім того, у МЗС Ірану категорично заперечили інформацію про можливе повне припинення збагачення урану.

За словами Багаї, подібні повідомлення є частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії адміністрації Трампа, спрямованої на тиск на учасників переговорів і вплив на їх перебіг.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився відмовитися від збагачення урану, яке б могло призвести до створення ядерної зброї.

Ми раніше інформували, що угода щодо припинення війни між США та Іраном передбачає звільнення з-під американських санкцій 20 мільярдів доларів із заморожених іранських коштів в обмін на відмову цієї країни від своїх запасів збагаченого урану.