В Ірані стався "приліт" по АЕС: чи є загроза ядерної катастрофи

Будівля реактора АЕС у Бушері / © Associated Press

Іран та Росія заявили про влучання снаряда на територію атомної електростанції у місті Бушер поблизу діючого енергоблока. Наразі витоку радіації не зафіксовано, проте інцидент посилив побоювання щодо ядерної безпеки в регіоні.

Про це пише AP.

Іран та Росія заявили, що снаряд влучив у район АЕС у Бушері. Інцидент викликав занепокоєння щодо можливого радіаційного ризику на тлі війни Ірану з Ізраїлем і США. Водночас жодна зі сторін не повідомляє про витік ядерних матеріалів після події, що сталася ввечері 17 березня.

Однак ситуація вкотре підкреслює давні побоювання сусідніх держав: об’єкт на узбережжі Перської затоки може опинитися під загрозою як через бойові дії, так і через природні фактори, зокрема землетруси.

Подробиці про влучання по АЕС у Бушері

Російські засоби масової пропаганди із посиланням на очільника «Росатома» Олексія Ліхачова повідомили, що «удар припав по території, прилеглій до будівлі метрологічної служби на майданчику АЕС у Бушері, поблизу діючого енергоблока». На станції працюють російські фахівці, використовуючи низькозбагачений уран виробництва РФ.

«Серед співробітників державної корпорації „Росатом“ постраждалих немає. Радіаційна обстановка на майданчику нормальна», — заявив Ліхачов.

Він також зазначив, що на об’єкті перебуває близько 480 громадян Росії, і наразі готується новий етап евакуації.

Пізніше іранська Організація з атомної енергії повідомила, що «жодних фінансових, технічних чи людських втрат не зафіксовано, і жодна частина станції не була пошкоджена». В Ірані звинуватили у цій події США та Ізраїль.

Заява МАГАТЕ про влучання по АЕС в Ірані

Свою позицію оприлюднило й Міжнародне агентство з атомної енергії, доступ якого до іранських об’єктів обмежений через тривалу напруженість після виходу США з ядерної угоди 2015 року.

«МАГАТЕ було поінформоване Іраном про те, що снаряд влучив на територію АЕС у Бушері у вівторок увечері. Пошкоджень станції або поранень персоналу не зафіксовано«, — йдеться в заяві агентства.

Незалежної перевірки пошкоджень наразі немає — жодна зі сторін не оприлюднила фото. Водночас Росія вже раніше поширювала недостовірні заяви щодо ядерних об’єктів під час війни проти України, а Іран, зі свого боку, застосовує як силовий, так і дипломатичний тиск на регіон.

Тип снаряда, що влучив у комплекс, досі не встановлений. Центральне командування США, відповідальне за військові операції в регіоні, поки що не коментувало ситуацію.

Не виключено, що пошкодження могли бути спричинені уламками ракет або роботою систем ППО. Сам Бушер, розташований приблизно за 750 км на південь від Тегерана, має військово-морську базу та аеропорт подвійного призначення і захищений засобами протиповітряної оборони.

Автор статті зазначив, що удар по атомній електростанції потенційно може спричинити витік радіації — це одна з ключових загроз, яка активно обговорюється після початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року, коли ядерні об’єкти опинилися в зоні бойових дій.

Якщо радіація потрапить у води Перської затоки, це може мати катастрофічні наслідки для країн регіону, які залежать від опріснення морської води для забезпечення населення питною водою.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що Штати поки не готові залишити Іран, але зроблять це зовсім скоро. Він додав, що в разі негайного виходу американських сил країні знадобиться 10 років на відновлення.

В Ірані заявили про загибель секретаря Вищої ради нацбезпеки Алі Ларіджані внаслідок цілеспрямованого удару по Тегерану. Разом із впливовим політиком, який був ключовою фігурою у формуванні безпекової політики та переговтрником, загинули його син, заступник і охоронці.

В Ізраїлі заявили про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба та анонсували «несподіванки на всіх фронтах», що виведуть війну на новий рівень.

США завдали ударів надважкими 2-тонними авіабомбами по ракетних об’єктах Ірану біля Ормузької протоки. Ціллю стали укріплені позиції з протикорабельними ракетами, які загрожували міжнародному судноплавству. Використані боєприпаси дозволили знищити добре захищені підземні цілі на іранському узбережжі.