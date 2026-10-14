В Ірані стратили 23-річну дівчину за відео протестів: перед смертю вона звернулася до народу (фото)

Іран / © Associated Press

Реклама

В Ірані стратили 23-річну Нашмех Аміні, яку засудили до смертної кари за звинуваченням в «образі пророка». Дівчина навчалася бухгалтерського обліку та, за даними правозахисників, потрапила під переслідування після публікації відео антиурядових протестів в Instagram.

Про це пише BILD.

Реклама

Як повідомляється в опублікованому матеріалі, 16 вересня суд виніс Аміні смертний вирок, який невдовзі виконали. Перед стратою дівчина таємно передала з в’язниці голосове повідомлення, у якому просила співвітчизників домогтися справедливості.

Реклама

Нашмех Аміні / © Bild

«Вітаю іранський народ. Сьогодні я не намагаюся представити себе героїнею; я прошу лише про одне: станьте моїм голосом», — сказала вона.

Аміні закликала адвокатів, правознавців, правозахисників та всіх, кому небайдужа доля невинних людей, вивчити матеріали її судової справи.

«Я хочу лише справедливості та можливості захищати себе», — наголосила дівчина.

У своєму зверненні вона також попросила людей запам’ятати її ім’я та висловила надію побачити Іран вільним і процвітаючим.

Реклама

«Можливо, я більше ніколи не зможу говорити. Але поки я жива, я зберігаю надію, що перш ніж петля обірве моє життя, я побачу свій Іран процвітаючим і вільним», — заявила Аміні.

За що засудили Нашмех Аміні

Дівчина вивчала бухгалтерський облік у Мешхеді. У січні вона приєдналася до масових протестів проти влади іранських релігійних лідерів.

31 січня Аміні затримали в районі базару. За даними правозахисників, під час затримання її жорстоко побили.

Як стверджується в матеріалі, публікація коротких відео протестів в Instagram могла стати однією з причин переслідування дівчини. Близько трьох місяців її утримували в одиночній камері в’язниці Вакилабад, де, за повідомленнями правозахисників, на неї чинили тиск, намагаючись домогтися зізнання.

Реклама

Зрештою суд засудив Аміні до смертної кари за звинуваченням в «образі пророка».

В Ірані зростає кількість страт

Випадок Аміні, за даними правозахисників, не є поодиноким. Організація Iran Human Rights повідомила, що із січня до серпня в Ірані стратили щонайменше 532 людей. Серед них — 31 учасник демонстрацій.

Інший правозахисний центр нарахував понад 900 страт лише за сім місяців.

Активісти також заявляють, що сотні учасників протестів очікують на виконання смертних вироків.

Директор міжнародної неурядової правозахисної організації Iran Human Rights Махмуд Амірі-Могаддам вважає, що страти використовують як інструмент залякування населення.

«У всіх страт є одна чітка мета: поширювати страх і запобігати новим протестам», — заявив він.

Раніше йшлося про масштабні протести в Ірані. Люди виходили на вулиці проти влади. Тоді загинуло понад 60 осіб. Іранська правозахисна організація HRANA заявила, що 48 із них були протестувальниками, а ще 14 — співробітниками сил безпеки.

Нагадаємо, у США неочікувано назвали країни, які допомагають диктатору Путіну воювати. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заступився за РФ та Китай навіть попри їхню допомогу Ірану, з яким воює Америка.

Новини партнерів

Новини партнерів