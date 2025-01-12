В Ірані створили небезпечний дрон-камікадзе Rezvan: які його особливості (відео)

Така зброя особливо ефективна в наземному бою, невеликий розмір і портативність роблять ці дрони ідеальною зброєю для сухопутних військ.

В Ірані представили новий безпілотник-камікадзе Rezvan, створений для виконання бойових завдань на малій дистанції. Він може ефективно уражати як піхотні, так і укріплені цілі, включно з критично важливою інфраструктурою.

Про це повідомило іранське агентство Tasnim news.

Вперше цей дрон було застосовано іранським Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) під час військових навчань Payambar-e Azam (Великий пророк) 19, які відбулися на початку січня в Західному Ірані.

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Дрон Rezvan запускається з переносного циліндричного контейнера. Він оснащений камерою на передній панелі, яка дозволяє керувати дроном від першої особи і вибирати ціль, а також тепловими датчиками для виявлення цілей.

Заявлено, що дрон Rezvan має дальність польоту до 20 км, час польоту до 20 хвилин. Передбачувана маса бойової частини дрону 3-5 кг.

Така зброя особливо ефективна в наземному бою, невеликий розмір і портативність роблять ці дрони ідеальною зброєю для сухопутних військ.

“Цей безпілотник посилює підрозділи швидкого реагування сухопутних сил КВІР, надаючи їм нові можливості для протидії терористичним групам, особливо в складних умовах гірської місцевості”, - повідомляє іранське агентство.

Фахівці стверджують, що його концепція схожа з ізраїльським дроном "Hero-120". Офіційно повідомляється, що дрон Rezvan створений на основі низки інновацій КВІР.

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