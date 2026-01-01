В Ірані тривають протести: демонстранти підпалили військову базу

Протести в Ірані / © Associated Press

Реклама

Вуличні протести в Ірані посилилися. Розлючені демонстранти у новорічну ніч підпалили опорний пункт «Басідж» у Ченарі.

Про це повідомляє BILD.

Протести почалися у вихідні, коли продавці великого ринку Тегерана виступили проти швидкої інфляції, закривши свої лави. Сотні власників магазинів в іранській столиці та інших містах почали страйкувати. Потім протест перетворився на рух, мотивований широкою системною критикою режиму. Він поширився на університети та на вулиці, протестувати виходять мільйони людей.

Реклама

Сили безпеки у багатьох місцях відповідали застосуванням сльозогінного газу та затриманнями. Згідно з підтвердженими повідомленнями, під час зіткнень студенти та молодь зазнавали поліцейського насильства.

Один із головних чинників розширення та посилення протестів — роль торговців. Саме вони колись були опорою ісламської революції 1979 року, і саме вони стабілізували режим. Без них мулли втрачають соціальну та економічну опору. Чи впорається іранський режим із цим викликом — поки що неясно.

Син останнього шаха Реза Пехлеві, який перебуває за кордоном, привітав демонстрації та закликав безпеки Ірану не виступати проти населення.

Нагадаємо, тисячі людей вийшли на вулиці столиці Албанії з вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами. Протест швидко переріс у насильство.