ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

В Ірані тривають протести: демонстранти підпалили військову базу

Іранці четвертий день виходять на вулиці, щоб висловити своє обурення станом економіки, що похитнулася.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Протести в Ірані

Протести в Ірані / © Associated Press

Вуличні протести в Ірані посилилися. Розлючені демонстранти у новорічну ніч підпалили опорний пункт «Басідж» у Ченарі.

Про це повідомляє BILD.

Протести почалися у вихідні, коли продавці великого ринку Тегерана виступили проти швидкої інфляції, закривши свої лави. Сотні власників магазинів в іранській столиці та інших містах почали страйкувати. Потім протест перетворився на рух, мотивований широкою системною критикою режиму. Він поширився на університети та на вулиці, протестувати виходять мільйони людей.

Сили безпеки у багатьох місцях відповідали застосуванням сльозогінного газу та затриманнями. Згідно з підтвердженими повідомленнями, під час зіткнень студенти та молодь зазнавали поліцейського насильства.

Один із головних чинників розширення та посилення протестів — роль торговців. Саме вони колись були опорою ісламської революції 1979 року, і саме вони стабілізували режим. Без них мулли втрачають соціальну та економічну опору. Чи впорається іранський режим із цим викликом — поки що неясно.

Син останнього шаха Реза Пехлеві, який перебуває за кордоном, привітав демонстрації та закликав безпеки Ірану не виступати проти населення.

Нагадаємо, тисячі людей вийшли на вулиці столиці Албанії з вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами. Протест швидко переріс у насильство.

Дата публікації
Кількість переглядів
101
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie