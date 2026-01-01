- Дата публікації
В Ірані тривають протести: демонстранти підпалили військову базу
Іранці четвертий день виходять на вулиці, щоб висловити своє обурення станом економіки, що похитнулася.
Вуличні протести в Ірані посилилися. Розлючені демонстранти у новорічну ніч підпалили опорний пункт «Басідж» у Ченарі.
Про це повідомляє BILD.
Протести почалися у вихідні, коли продавці великого ринку Тегерана виступили проти швидкої інфляції, закривши свої лави. Сотні власників магазинів в іранській столиці та інших містах почали страйкувати. Потім протест перетворився на рух, мотивований широкою системною критикою режиму. Він поширився на університети та на вулиці, протестувати виходять мільйони людей.
Сили безпеки у багатьох місцях відповідали застосуванням сльозогінного газу та затриманнями. Згідно з підтвердженими повідомленнями, під час зіткнень студенти та молодь зазнавали поліцейського насильства.
Один із головних чинників розширення та посилення протестів — роль торговців. Саме вони колись були опорою ісламської революції 1979 року, і саме вони стабілізували режим. Без них мулли втрачають соціальну та економічну опору. Чи впорається іранський режим із цим викликом — поки що неясно.
Син останнього шаха Реза Пехлеві, який перебуває за кордоном, привітав демонстрації та закликав безпеки Ірану не виступати проти населення.
Нагадаємо, тисячі людей вийшли на вулиці столиці Албанії з вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами. Протест швидко переріс у насильство.