В Ірані вбито полковника Корпусу вартових Ісламської революції, який міг відповідати за постачання дронів до РФ

Полковник Молашахі був убитий у машині, де сидів поряд з одним із командирів організації "Басідж" Джавадом Кіха,який також убитий.
В Ірані вбито полковника Корпусу вартових Ісламської революції, який міг відповідати за постачання дронів-камікадзе до РФ.
Подія сталася 25 жовтня у місті Захедан, столиці іранського Белуджистану на південному сході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.
Офіцер КВІР, полковник Молашахі був убитий у машині, де сидів поряд з одним із командирів організації "Басідж" Джавадом Кіха. Він також убитий.
Цей підрозділ мобільних "яничарів" режиму звинувачують у жорстокому придушенні антиурядових виступів в Ірані за останні півтора десятки років.
За даними джерел, ці самі люди, зокрема, відповідали за постачання іранських дронів-камікадзе до Російської Федерації.
Зазначимо, безпілотники іранського виробництва Shahed-136 масово атакують українські міста. В українській розвіді інформують, що РФ отримала 1700 дронів та замовила нові партії.
Нагадаємо, Іран вперто відхрещується від постачання до країни-агресорки Росії військового озброєння, зокрема і дронів-камікадзе Shahed-136. Щобільше - Тегеран заявляє, що навіть готовий розслідувати цей факт разом з Україною.
Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що не довіряє керівництву Ірану не лише через їхню співпрацю з Росією, а й через ситуацію з літаком МАУ, який "випадково" збила іранська ракета 2020 року.
Тим часом ЗМІ повідомляють, що Ізраїль 21 жовтня завдав ракетний удар по Сирії - по місцю, де збирали іранські безпілотники. Також на території аеропорту Дімас зберігались іранські боєприпаси та зброя.
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