В Ірані вибухи біля могили генерала Сулеймані: загинуло понад сотню людей

Сотні людей прийшли до могили під час панахиди за генералом Сулеймані, який загинув під час удару безпілотника США в Іраку в 2020 році.

У середу, 3 січня, щонайменше 103 людини загинули в результаті двох вибухів біля могили генерала Іранської революційної гвардії Касема Сулеймані в четверту річницю його вбивства.

Про це повідомило видання Sky News з посиланням на іранське державне телебачення.

Два вибухи пролунали під час жалобної церемонії біля мечеті Сахеб аль-Заман у місті Керман, де похований колишній командир Корпусу вартових Ісламської революції.

Мер Кермана Саїд Табрізі повідомив іранському державному інформаційному агентству ISNA, що вибухи сталися з інтервалом у 10 хвилин. Керівник екстрених служб провінції Керман заявив, що вибухи спричинили бомби.

Заступник губернатора Кермана Рахман Джалалі назвав вибухи "терористичними нападами", повідомило державне телебачення, не уточнюючи, хто міг стояти за ними.

Сотні людей прийшли до могили під час панахиди за генералом Сулеймані, який загинув під час удару безпілотника США в Іраку в 2020 році.

Сулеймані вважався найвпливовішою фігурою в Ірані після верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Тодішній президент США Дональд Трамп, який віддав наказ про вбивство у 2020 році, назвав Сулеймані “терористом номер один у світі”.

Удар безпілотника спричинив серйозну дипломатичну кризу між США та Іраном, що призвело до ракетних ударів у відповідь по військових об’єктах США в Іраку та поставило дві країни на межу війни.

Нагадаємо, в Ірані заявили, що мають твердий намір притягнути до відповідальності організаторів вбивства командувача силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерала Касема Сулеймані.

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