В Ірані відповіли на нові погрози Трампа

Прапор Ірану

Іранські військові відповіли на погрози президента США Дональда Трампа, повторивши його риторику про «пекло», але вже на адресу Сполучених Штатів та Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN із посиланням на командувача Центрального штабу Khatam al-Anbiya в Тегерані Алі Абдоллахі Аліабаді.

Зазначається, що реакція Ірану пролунала після заяв Трампа про готовність «розв’язати пекло», якщо Тегеран не погодиться на угоду зі США протягом 48 годин.

«Ворота пекла відкриються для вас (США та Ізраїлю — ред.)», — заявив Алі Абдоллахі Аліабаді, попередивши про наслідки у разі подальших ударів по іранській інфраструктурі.

Водночас речник Центрального штабу в Тегерані Ебрагім Золфагарі також виступив із різкою заявою.

«Не забувайте: якщо військові дії розширяться, весь регіон стане для вас пеклом. Ілюзія перемоги над Ісламською Республікою Іран перетворилася на болото, яке поглине вас», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що нещодавні атаки Ірану на два американські винищувачі, ймовірно, ввели президента США Дональда Трампа в «режим паніки».

Ми раніше інформували, що ізраїльські військові завдали ударів по військових об’єктах в Ірані, зокрема по місцю, де зберігалися балістичні ракети.