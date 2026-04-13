В Ірані відреагували на заяву Трампа про блокування Ормузької протоки
Галібаф запевняє, що американцям слід готуватися до значного зростання цін на бензин.
В Ірані відреагували на відреагували на висловлювання президента США Дональда Трампа про блокування Ормузької протоки. Там обіцяють, що ціни на пальне у США невдовзі злетять.
Про це написав спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф у X.
Він відповів на погрози Трампа, закликавши «насолоджуватися» чинними цінами на АЗС.
«Насолоджуйтесь поточними показниками заправок. Через так звану „блокаду“ незабаром ви відчуєте ностальгію за бензином по 4–5 доларів», — написав він.
Як ми писали, США після невдалих переговорів з Іраном заявили про можливу блокаду Ормузької протоки. Трамп пояснив, що Іран відмовився згортати ядерну програму, тому американські ВМС можуть почати перехоплювати судна та прибирати міни. «Ми розпочнемо процес блокування будь-яких кораблів, які намагаються увійти або вийти з Ормузької протоки», — заявив він.