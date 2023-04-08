В Ірані влада за допомогою камер буде шукати "порушниць", які не носять хіджаб

Жінки, яких зафіксують без хіджабу, будуть отримувати повідомлення про наслідки такої поведінки.

В Ірані влада почала встановлювати камери спостереження у громадських місцях, щоб слідкувати ща тим, чи носять всі жінки хиджаб.

Про це інформує BBC.

Місцева поліція повідомила, що жінки, яких зафіксують без хіджабу, будуть отримувати повідомлення про наслідки такої поведінки. Правоохоронці стверджують, що це буде зроблено для запобігання опору "закону про носіння хіджабу".

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Зазначимо, що минулого року країну охопили масові протести через смерть Махси Аміні, молодої курдської жінки, заарештованої за ймовірне порушення правил носіння хіджабу.

Після цього випадку жінки на знак протесту почали масово ходити без хусток, не дивлячись на ризик бути арештованими.

У поліції заявили, що будуть використовувати "розумні" камери, які мають інструменти для ідентифікації особистості та надсилання "попереджувальних повідомлень".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірані двоє жінок, які зайшли до крамниці з непокритою головою, стали жертвами нападу покупця, який облив їм волосся йогуртом. Після цього жінок ще й арештували за порушення заборони з’являтися в громадському місці без хіджаба.

Крім того, ми раніше інформували, що іранська влада засудила британо-іранського громадянина та колишнього міністра оборони Ірану Алірезу Акбарі до смертної кари.

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