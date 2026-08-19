В Ірані висміяли претензії Трампа на Ормузьку протоку: "Ласкаво просимо до постамериканського порядку"

Іран та Трамп / © depositphotos.com

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Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї висміяв заяви президента США Дональда Трампа про те, що Ормузька протока нібито може стати американською територією. Резаї очолив ключовий орган безпеки Ірану лише 10 серпня.

У дописі в X Резаї заявив, що відстань між нездатністю США відкрити Ормузьку протоку та претензіями Вашингтона на володіння нею навіть більша, ніж приблизно 7 тисяч миль, які відділяють Вашингтон від самої протоки.

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"Ласкаво просимо до постамериканського порядку в Перській затоці", — написав Резаї.

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До допису він додав карту, на якій порівнюється відстань від Ормузької протоки до США та Ірану.

Заява пролунала після того, як 18 серпня Дональд Трамп опублікував у Truth Social карту Ормузької протоки з написом "NEW U.S. Territory" — "Нова територія США". Згодом американський президент заявив журналістам, що ідея оголосити протоку територією США йому подобається, та стверджував, що Вашингтон має над нею "повний контроль".

Водночас ситуація навколо стратегічного морського шляху залишається суперечливою. Трамп наполягає, що протока відкрита, однак судноплавство через неї суттєво обмежене. Тегеран заявляє, що не відкриє її повністю, доки США не виконають низку умов, зокрема щодо санкцій, заморожених іранських активів та американської блокади.

Нагадаємо, Трамп заявив, що після завершення війни з Іраном має намір оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. В Ірані категорично відкинули такі претензії та заявили, що протока залишатиметься закритою, доки Вашингтон не виконає умови Тегерана.

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