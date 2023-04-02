В Ірані заарештували двох жінок після того, як чоловік облив їм волосся йогуртом: відео

Судова влада Ісламської Республіки пояснила затримання жінок тим, що вони не носили обов’язковий у цій країні хіджаб — хустину, що має покривати голову.

В Ірані двоє жінок, які зайшли до крамниці з непокритою головою, стали жертвами нападу покупця, який облив їм волосся йогуртом із відерця. Після цього жінок ще й арештували за порушення заборони з’являтися в громадському місці без хіджаба. Нападника також затримали за порушення порядку.

Про це повідомляє BBC.

На опублікованому в соцмережах відео з камери спостереження видно, як до двох клієнток магазину підходить чоловік і починає з ними розмовляти. Потім він бере з полиці те, що здається відерцем йогурту, і сердито виливає його вміст їм на голови. Потім продавець виштовхує нападника з магазину.

Watch: Citizens in the city of Shandiz in Iran's northeast grapple with a member of IRGC's Basij militia who pours a bucket of yoghurt on the heads of two women defying the Islamic Republic's hijab regulations by not wearing any headscarf. pic.twitter.com/M8VEmy3lmZ — Iran International English (@IranIntl_En) March 31, 2023

Судова влада Ірану заявила, що обидві жінки були затримані за демонстрацію свого волосся, що є незаконним в цій мусульманській країні. Затримано також чоловіка, яеий порушив порядок у крамниці, а власникові закладу оголошено припис стежити за дотриманням законодавства.

Жінкам в Ірані заборонено з’являтися без хіджаба у громадських місцях, однак у великих містах багато хто ходить без нього, незважаючи на правила.

У вересні минулого року після смерті 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією моралі в Тегерані за нібито “неналежне носіння” хіджабу, в країні спалахнули масові протести. Однак, до жодних змін в законодавстві це не призвело.

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У суботу, 1 квітня, президент Ірану Ебрагім Раїсі знову заявив, що іранські жінки повинні носити хіджаб як “релігійну необхідність”.

Нагадаємо, 17 вересня 2022 року в Ірані сотні людей зібралися на похорон 22-річної Махси Аміні, яка померла після того, як її арештувала в Тегерані сумнозвісна “поліція моралі”.

Влада Ісламської Республіки жорстоко придушила протести, які тривали кілька місяців. За інформацією Організації Обʼєднаних Націй, під час протестів загинули понад 300 людей, а вищий орган державної безпеки Ірану заявив, що заворушення забрали життя 200 протестувальників та працівників сил безпеки.

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