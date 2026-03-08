ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1031
Час на прочитання
1 хв

В Ірані зафіксували нафтовий дощ (фото, відео)

В Ірані фіксують нафтовий дощ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Нафтовий дощ

Нафтовий дощ

Над Тегераном 8 березня помітили чорний дощ. Це сталося після авіаударів США та Ізраїлю по нафтових об'єктах Ірану.

Про це повідомляє кореспондент CNN.

Як відомо, після вибухів нафтосховищ у повітря потрапляють токсини, які перетворюють опади на кислотні. Відповідні кадри з наслідками потрапили до Мережі.

Раніше ОАЕ вперше завдали удару по об’єкту на території Ірану після кількох днів обстрілів у регіоні. За даними журналістів, ціллю стало підприємство, яке займається опрісненням води. В Ізраїлі вважають цю атаку радше сигналом-попередженням для Тегерана, а не початком масштабної військової операції. Йдеться про те, що ОАЕ можуть обмежитися точковими ударами у разі подальшої ескалації.

Дата публікації
Кількість переглядів
1031
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie