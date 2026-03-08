В Ірані зафіксували нафтовий дощ (фото, відео)

Нафтовий дощ

Над Тегераном 8 березня помітили чорний дощ. Це сталося після авіаударів США та Ізраїлю по нафтових об'єктах Ірану.

Про це повідомляє кореспондент CNN.

Як відомо, після вибухів нафтосховищ у повітря потрапляють токсини, які перетворюють опади на кислотні. Відповідні кадри з наслідками потрапили до Мережі.

Раніше ОАЕ вперше завдали удару по об’єкту на території Ірану після кількох днів обстрілів у регіоні. За даними журналістів, ціллю стало підприємство, яке займається опрісненням води. В Ізраїлі вважають цю атаку радше сигналом-попередженням для Тегерана, а не початком масштабної військової операції. Йдеться про те, що ОАЕ можуть обмежитися точковими ударами у разі подальшої ескалації.