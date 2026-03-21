В Ірані заявляють про нові атаки на їхній ядерний завод: Ізраїль здивував реакцією

Завод з переробки урану. / © Associated Press

Сьогодні зранку, 21 березня, Сполучені Штати Америки та Ізраїль розпочали атаку на іранський завод зі збагачення урану в Натанзі.

Про це повідомило іранське інформаційне агентство Tasnim.

За даними державного медіа, витоку радіоактивних речовин не сталося. Мешканці поблизу місця атаки не наражаються на небезпеку.

Водночас Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила CNN, що їй «невідомо про будь-який напад ЦАХАЛ на цей об’єкт».

Зауважимо, що вже друга атака на цей об’єкт у Натанзі від початку операції США та Ізраїлю. Після цього МАГАТЕ заявило, що вхід до АЕС був пошкоджений внаслідок удару, але «радіологічних наслідків не очікується».

До слова, заводу в іранському місті Натанз — один з найбільших центрів збагачення урану в країні. Він був одним із об’єктів, на які США націлилися під час операції Опівнічний молот» у червні 2025-го.

Як повідомлялося, кілька днів тому було завдано удару по найбільшому в світі родовищу газу в Ірані. Атака на «Південний Парс» стала першою на видобувні іранські об’єкти від початку війни. Це родовище Іран ділить з Катаром. Північна частина перебуває під контролем Катару, південна — Ірану.

