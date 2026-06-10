В Ірані заявили, що атакують цілі США на Близькому Сході ракетами та БпЛА

Іранська ракета / © Associated Press

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Іран здійснив запуск ракет і безпілотників у напрямку американських баз на Близькому Сході.

Про це заявив Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Ця заява з’явилася після повідомлень США про початок ударів по Ірану у відповідь на збиття американського військового вертольота.

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За даними напівофіційного агентства Tasnim News Agency, вибухи було чутно в іранських містах Сірік і Мінaб, а також на острові Кешм.

Інші деталі щодо масштабів запуску ракет і дронів наразі уточнюються.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран атакує цілі США у відповідь на обстріл власної території.

«Наші могутні Збройні сили не залишать без відповіді жодної атаки чи погрози. Залиште наш регіон, якщо хочете бути в безпеці. Історія Перської затоки має багато розділів про тяжку долю чужинців, які приходили сюди без запрошення», — йдеться у заяві.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що іранські військові нібито збили американський бойовий гелікоптер Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою і це вимагає відповіді.

Пізніше стало відомо, що сили Центрального командування США розпочали завдання ударів по території Ірану.

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