ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

В Ірані заявили, що атакують цілі США на Близькому Сході ракетами та БпЛА

Ситуація на Близькому Сході загострилася після збиття американського гелікоптера у Ормузькій протоці.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Іранська ракета

Іранська ракета / © Associated Press

Іран здійснив запуск ракет і безпілотників у напрямку американських баз на Близькому Сході.

Про це заявив Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Ця заява з’явилася після повідомлень США про початок ударів по Ірану у відповідь на збиття американського військового вертольота.

За даними напівофіційного агентства Tasnim News Agency, вибухи було чутно в іранських містах Сірік і Мінaб, а також на острові Кешм.

Інші деталі щодо масштабів запуску ракет і дронів наразі уточнюються.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран атакує цілі США у відповідь на обстріл власної території.

«Наші могутні Збройні сили не залишать без відповіді жодної атаки чи погрози. Залиште наш регіон, якщо хочете бути в безпеці. Історія Перської затоки має багато розділів про тяжку долю чужинців, які приходили сюди без запрошення», — йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що іранські військові нібито збили американський бойовий гелікоптер Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою і це вимагає відповіді.

Пізніше стало відомо, що сили Центрального командування США розпочали завдання ударів по території Ірану.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie