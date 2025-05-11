Прапор Ірану / © Associated Press

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Голова Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран не збирається відмовлятися від своїх «ядерних прав» і не погодиться на їх обмеження, незалежно від тиску Вашингтону.

Про це інформує Reuters.

«Якщо метою переговорів є позбавлення Ірану його ядерних прав, я чітко заявляю, що Іран не відступить від жодного зі своїх прав» — заявив міністр.

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Крім того, він зазначив, що Іран відкритий для переговорів та укладання угоди за умови, що за країною буде збережено право на використання у мирних цілях атомної енергії.

«У своїх непрямих переговорах зі Сполученими Штатами Іран підкреслює своє право на мирне використання ядерної енергії і чітко заявляє, що не прагне до створення ядерної зброї. Іран продовжує переговори в дусі доброї волі, і якщо метою цих переговорів є забезпечення не набуття ядерної зброї, то угода можлива. Однак, якщо метою є обмеження ядерних прав Ірану, то Іран ніколи не відступить від своїх прав», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран запевнив Сполучені Штати, що не має наміру розробляти ядерну зброю.

Ми раніше інформували, що Іран найближчим часом планує здійснити чергову поставку озброєння до Росії. Цього разу йдеться про пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360.

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