Ларіджані / © Associated Press

В Ірані заявили про підготовку провокації з боку США. Йдеться про буцімто ораганізацію інциденту, подібного до терактів 11 вересня, і звинуватити у ньому Іран.

Про це написав секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

«Підготовка США до теракту» — що сказав Ларіджані

За словами Ларіджані, він нібито чув про плани «решти членів мережі Епштейна» організувати масштабну провокацію проти Ірану. Мова про нібито плани організувати інцидент, схожий на теракти 11 вересня 2001 року. Відповідальність за нього, стверджує Ларіджані, можуть спробувати перекласти на Тегеран.

«Я чув, що решта членів мережі Епштейна розробили змову, щоб створити інцидент, подібний до 11 вересня, і звинуватити в цьому Іран. Іран принципово виступає проти таких терористичних схем і не веде війни з американським народом», — заявив Ларіджані.

Для довідки: Теракти 11 вересня — це низка скоординованих атак, що сталася 11 вересня 2001 року у США. Бойовики ісламістського угруповання «Аль-Каїда» захопили чотири пасажирські літаки та:

два з них спрямували у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку;

третій літак врізався у будівлю The Pentagon поблизу Вашингтона;

четвертий розбився у штаті Пенсильванія після спротиву пасажирів.

Унаслідок атак загинуло майже 3000 людей, ще понад 6000 — отримали поранення. Ці події призвели до початку глобальної боротьби з тероризмом і військової операції США в Афганістані.

