В Ірані заявили, що США зазнали «нищівної поразки у війні» та погодилися на 10 вимог Тегерану

Прапор Ірану / © Reuters

Реклама

Іран погодився на двотижневе припинення вогню, запропоноване Пакистаном, після серії інтенсивних дипломатичних контактів і втручання Китаю, який закликав Тегеран знизити напруження.

Про це The New York Times повідомили іранські посадовці.

За їхніми словами, ключовим фактором стало зростання ризиків для економіки країни через удари по критичній інфраструктурі. Саме це змусило керівництво Ірану переглянути свою позицію щодо продовження бойових дій.

Реклама

Рішення про перемир’я ухвалив новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї. Його також офіційно підтвердила Вища рада національної безпеки.

У заяві Ради наголошується, що США нібито «зазнали безперечної і нищівної поразки» та були змушені прийняти умови Тегерана.

Водночас риторика Вашингтона помітно змінилася. Якщо раніше Дональд Трамп вимагав «беззастережної капітуляції» Ірану, то тепер заявив про готовність вести переговори на основі іранської ініціативи.

«Робоча основа для переговорів», — так він охарактеризував 10-пунктний план Тегерана.

Реклама

Попри це, ключова невизначеність залишається — у відомих пунктах немає чіткої відповіді, чи готовий Іран відмовитися від ядерної програми та зупинити збагачення урану.

Серед основних вимог Ірану — повне скасування всіх американських санкцій, запроваджених різними адміністраціями, починаючи з часів Джорджа Буша-молодшого.

Переговори між Іраном та США мають розпочатися 10 квітня в Ісламабаді.

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі пояснив, що згода на перемир’я стала відповіддю на запит США щодо початку переговорного процесу.

Реклама

На період домовленості сторони погодили спеціальний режим роботи Ормузької протоки: судноплавство буде дозволене, але під контролем і координацією зі Збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень.

