В Ірані затонув один із найсучасніших кораблів ВМС – фрегат Sahand: що відомо

Один із найсучасніших кораблів Військово-морських сил Ірану – фрегат Sahand – затонув 7 липня за невідомих обставин в іранському порту Бендер-Аббас, поблизу Ормузської протоки.

Про це пише видання Independent.

За даними державних ЗМІ Ірану, кілька людей отримали поранення. Військовий корабель перекинувся та затонув під час ремонту в порту.

В Ірані затонув один із найсучасніших кораблів ВМС країни – фрегат Sahand / Фото: Iran International

У повідомленні інформаційного агентства IRNA говориться, що судно вийшло з балансу після того, як набрало води під час ремонту на причалі. Іранський легкий фрегат Sahand сильно нахилився на лівий борт та перекинувся на корму.

У Військово-морських силах заявили, що існує ймовірність того, що фрегат може бути "збалансований", оскільки інцидент стався на мілководді.

Експерти припускають, що причиною могло стати погане обслуговування або аварія на стоянці, але не виключають і саботаж.

Як зазначається, фрегату Sahand 12 років, і воно було одним з найсучасніших надводних бойових кораблів у складі ВМС Ірану. Sahand – один з останніх фрегатів Ірану, які були поставлені Великою Британією до революції в країні та залишаються на озброєнні ВМС Ірану досі.

Корабель був оснащений ракетами "земля-земля" і "земля-повітря", зенітними батареями і передовими радіолокаційними системами.

Згідно з повідомленнями, від моменту будівництва корабель був модернізований новим радаром, ракетами ППО середньої дальності та додатковими протикорабельними ракетами.

Це третій випадок затоплення іранського військового корабля за останні шість років – Damavand затонув у Каспійському морі в січні 2018 року після зіткнення з хвилерізом, а Kharg затонув у червні 2021 року після пожежі в Оманській затоці.

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