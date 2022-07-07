В Ірані затримали кількох іноземців за підозрою у шпигунстві: брали проби ґрунту на місці ракетних випробувань

Державне телебачення Ірану продемонстрували кадри, на яких іноземні громадяни начебто проводять дослідження в заборонених зонах.

Революційна гвардія Ірану заявила про затримання кількох іноземців, серед яких був заступник посла Великої Британії, через ймовірні шпигунські дії.

Про це в середу, 6 липня, повідомило агентство Reuters з посиланням на державне телебачення Ірану.

“Ці шпигуни брали проби ґрунту в центральній пустелі Ірану, де проводилися аерокосмічні ракетні навчання Корпусу вартових революції”, - повідомили в сюжеті іранського телебачення.

Окрім другого за значущістю представника посольства Великої Британії в Тегерані Джайлса Вітакера, начебто затримали ще двох іноземців - чоловіка аташе Австрії з культури в Ірані, а також польського професора університету Мацея Вальчака, який, як повідомляється, відвідував Іран як турист.

Як стверджує телебачення Ірану, збір зразків ґрунту відбувся після випробування ракети в Південній іранській провінції Керман.

Міністерство закордонних справ Великої Британії спростувало повідомлення Тегерана про арешт заступника британського посла. Такі повідомлення ЗМІ з Ірану абсолютно невірні, заявив речник міністерства в Лондоні.

З Австрії та Польщі схожих заяв поки що не було.

Нагадаємо, раніше у Стамбулі затримали співробітників іранських спецслужб, які розробляли напади на ізраїльських туристів.

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