В Ірані заявили про успішне випробовування ракети-носія, яку можна використовувати для ядерної зброї

Вже найближчим часом ці ракети-носії нібито планують використовувати для запуску супутника Nahid.

Аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) повідомили про здійснення суборбітального запуску власного носія супутників Qaem-100 в Ірані.

Про це пише Tasnim News Agency.

Зазначається, що мова йдеться про перший триступінчастий носій супутників на твердому паливі, розроблений аерокосмічними силами КВІР. Очікується, що він зможе виводити на космічну орбіту на відстані 500 кілометрів над Землею супутники вагою 80 кг.

КВІР повідомляють, що під час суботніх випробувань твердопаливний двигун, який використовувався для першого ступеня запуску під назвою Rafe, працював успішно.

У Ірані планують вже найближчим часом використовувати ці ракети-носії для запуску Nahid - супутника, виготовленого Міністерством інформації та комунікаційних технологій Ірану.

Як пише Reuters, у Вашингтоні побоюються, що та ж балістична технологія великої дальності, яка використовується для виведення супутників на орбіту, також може бути використана для запуску ядерних боєголовок. Тегеран регулярно заперечує наявність таких намірів.

Постачання Росії іранських ракет

CNN з посиланням на представника однієї з країн Заходу повідомило, що Іран передасть Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони для ударів по українських містах.

В українській розвідці заявили, що що Іран планує відправити до Російської Федерації партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Тим часом іранський міністр Хоссейн Амірабдоллахіан вперше визнав, що його країна постачала дрони Росії, але нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його слова міністра – брехня. Він наголосив, що ніхто з терористів чи їхніх спільників не залишиться непокараним.