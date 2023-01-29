В Ірані знову лунають вибухи: ЗМІ пишуть, що безпілотники атакували військову колону та базу КВІР

В Ірані вночі 29 січня знову лунають вибухи. Вони прозвучали у місті Махабад біля штаб-квартири Корпусу вартових ісламської революції. Також нібито невідомі безпілотники атакували колону на кордоні з Іраном та Сирією.

Про це пише журналіст Гурбакші Сінгх Чахала у Twitter та видання Вnn.

За даними ізраїльського державного каналу Kan 11, невідомі безпілотники атакували військовий конвой на сирійсько-іракському кордоні. Атака була спрямована на колону з 25 іранських вантажівок у районі Абу-Камаль. Вантажівки, за даними ізраїльського ЗМІ, належали Корпусу вартових ісламської революції. Хоча іранські ЗМІ заявляють, що там перевозилась "гуманітарна допомога".

Також вибухи пролунали у місті Махабад біля штаб-квартири Корпусу вартових ісламської революції.

BREAKING: #BNNIran Reports



Explosions occur at the Islamic Revolutionary Guard Corps headquarters in #Mahabad #Iran.



The cause of the explosions remain unknown at this time.



This story is developing. pic.twitter.com/iLdcFY2yjZ — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 29, 2023

Офіційно наразі невідомо, що сталось.

Нагадаємо, у ніч проти 29 січня в Ірані на заводі з виробництва зброї пролунали потужні вибухи. Відповідальність за це не взяла на себе жодна держава чи терористична організація. Західні ЗМІ вважають, що цього може бути причетний Ізраїль та спростовують, що за вибухами в Ірані стоять США.

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