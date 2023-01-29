Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Ірані знову лунають вибухи: ЗМІ пишуть, що безпілотники атакували військову колону та базу КВІР

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
4948
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Ірані знову лунають вибухи: ЗМІ пишуть, що безпілотники атакували військову колону та базу КВІР

Фото: Гурбакші Сінгх Чахала/Twitter

За попередніми даними, Іран атакують безпілотники.

В Ірані вночі 29 січня знову лунають вибухи. Вони прозвучали у місті Махабад біля штаб-квартири Корпусу вартових ісламської революції. Також нібито невідомі безпілотники атакували колону на кордоні з Іраном та Сирією. 

Про це пише журналіст Гурбакші Сінгх Чахала у Twitter та видання Вnn

За даними ізраїльського державного каналу Kan 11, невідомі безпілотники атакували військовий конвой на сирійсько-іракському кордоні. Атака була спрямована на колону з 25 іранських вантажівок у районі Абу-Камаль. Вантажівки, за даними ізраїльського ЗМІ, належали Корпусу вартових ісламської революції. Хоча іранські ЗМІ заявляють, що там перевозилась "гуманітарна допомога". 

Також вибухи пролунали у місті Махабад біля штаб-квартири Корпусу вартових ісламської революції. 

Офіційно наразі невідомо, що сталось. 

Нагадаємо, у ніч проти 29 січня в Ірані на заводі з виробництва зброї пролунали потужні вибухи. Відповідальність за це не взяла на себе жодна держава чи терористична організація. Західні ЗМІ вважають, що цього може бути причетний Ізраїль та спростовують, що за вибухами в Ірані стоять США

Читайте також:

Подробиці про теракт у посольстві Азербайджану в Ірані та дипломатичні війни - Мубариз Асланов

Подробиці про теракт у посольстві Азербайджану в Ірані та дипломатичні війни - Мубариз Асланов

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
4948
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація