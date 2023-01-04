В іранських дронах Shahed-136 виявили технології понад 10 компаній Заходу – CNN

В одному з російських дронів іранського виробництва Shahed-136, збитого восени 2022 року в Україні, виявили деталі, виготовлені щонайменше 13 різними компаніями зі США.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані української розвідки.

Видання зазначає, що цей факт – ще один доказ того, що попри санкції Іран досі знаходить багато комерційно доступних технологій. Так, серед вилучених з дрона 52 компонентів 40 були виготовлені 13-ма різними компаніями зі США, а решта – компаніями з Канади, Швейцарії, Японії, Тайваню та Китаю.

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Повідомляється, що за даними ГУР Міноборони України, серед виявлених у безпілотнику компонентів зі США – майже 20 деталей виробництва Texas Instruments, зокрема мікроконтролери, стабілізатори напруги та цифрові контролери сигналів; GPS-модуль виробництва Hemisphere GNSS; мікропроцесор виробництва NXP USA Inc. та компоненти друкованих плат виробництва Analog Devices та Onsemi.

В іранських дронах також виявили компоненти, виготовлені компанією International Rectifier (зараз належить німецькій Infineon), і – швейцарською компанією U-Blox.

У статті зазначається, що всі компанії, які відповіли на запит журналістів видання, засуджують будь-яке несанкціоноване використання їхньої продукції.

За даними CNN, Україна ще наприкінці 2022 року передала США інформацію про американські компоненти в іранських дронах. Проте можливості боротьби з проблемою несанкціонованого використання електроніки обмежені.

У матеріалі наголошується, що немає жодних доказів того, що будь-яка з компаній, чиї деталі виявили в Shahed-136, порушує санкційне законодавство США і свідомо експортує свої технології до Ірану. Попри те, що багато компаній обіцяють посилити моніторинг, виробникам часто дуже важко контролювати, куди врешті потрапляють ці деталі на світовому ринку.

Нагадаємо, напередодні в Держдепартаменті США повідомили, що влада країни обговорювала з лідерами Ізраїлю можливості для припинення постання зброї з Ірану до Росії, зокрема БПЛА.

Додамо, за даними керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, що Росія закупила в Ірану 1700 дронів Shahed-136, які отримує траншами. Водночас балістичні ракети Тегеран поки Москві не передав.

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