В іранському порту перекинувся військовий корабель: фото та відео

В іранському порту перекинувся військовий корабель: фото та відео

Інцидент трапився у сухому доці під час будівництва судна.

У порту іранського міста Бендер-Аббас на півдні країни перекинувся корабель Військово-морського флоту Ірану Talayieh.

Як повідомляє у понеділок, 6 грудня, видання The Jerusalem Post, відео з місця інциденту публікують в соцмережах.

Військове судно перебувало в сухому доці, оскільки все ще тривав етап його будівництва. За неофіційною інформацією, внаслідок перекидання фрегату загинула мінімум одна людина.

Iranian Navy ship named Talayieh which was still under construction was capsized in the dry dock in Bandar Abbas. One person is reportedly killed in the incident. pic.twitter.com/0LFLLEZxMd — Mehdi H. (@mhmiranusa) December 5, 2021

Про аварію в доці Бендер-Аббаса повідомив також директор з прикладних програм у компанії з аналізу даних HawkEye 360 Кріс Біггерс, опублікувавши у Twitter супутникові знімки.

@planet imagery captured on 04DEC2021 confirms that the Jamaran variant known as Talayieh (or Talaieh) appears to have capsized while in the dry dock at Bandar Abbas. pic.twitter.com/B3WyqEl55V — Chris Biggers (@CSBiggers) December 6, 2021

Нагадаємо, США вважають Іран відповідальним за атаку безпілотників на американську військову базу Аль-Танф на півдні Сирії.

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