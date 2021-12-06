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В іранському порту перекинувся військовий корабель: фото та відео

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В іранському порту перекинувся військовий корабель: фото та відео

Associated Press

Інцидент трапився у сухому доці під час будівництва судна.

У порту іранського міста Бендер-Аббас на півдні країни перекинувся корабель Військово-морського флоту Ірану Talayieh.

Як повідомляє у понеділок, 6 грудня, видання The Jerusalem Post, відео з місця інциденту публікують в соцмережах.

Військове судно перебувало в сухому доці, оскільки все ще тривав етап його будівництва. За неофіційною інформацією, внаслідок перекидання фрегату загинула мінімум одна людина. 

Про аварію в доці Бендер-Аббаса повідомив також директор з прикладних програм у компанії з аналізу даних HawkEye 360 Кріс Біггерс, опублікувавши у Twitter супутникові знімки.

Нагадаємо, США вважають Іран відповідальним за атаку безпілотників на американську військову базу Аль-Танф на півдні Сирії.

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