В Ірландії 8-річну українку знайшли з ножовими пораненнями, а поруч – її непритомну матір

У притулку для біженців в Ірландії знайшли 8-річну українську дівчинку з численними ножовими пораненнями. Її 40-річна матір лежала поруч без свідомості.

Про це повідомляє Independent.ie.

Зараз дівчинка бореться за життя і перебуває "у критичному, але стабільному стані". Матір та дитину терміново доставили в реанімацію. Дитину можуть перевезти до Дубліна для спеціалізованого лікування. За інформацією ЗМІ, у дівчинки – множинні ножові поранення.

Іраландські правоохоронці встановлюють обставини нападу. Інших біженців, які перебували в центрі, переселили в інше місце. Виконавець злочину та обставини жахливого нападу невідомі.

Місцеві жителі розповіли журналістам, що вони не знали нікого з мешканців притулку, оскільки будинок заселили лише в останні тижні після того, як роками стояв занедбаний.

Раніше повідомлялося, що в Ірландії призупинили безвіз для біженців із 20 країн Європи, щоб звільнити місце для українців.

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